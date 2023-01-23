『セット買い ロイヤルカナン 療法食 満腹感サポート 犬用 ドライ 3kg & ドッグフード ユリナリー S/O ライト 3kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 22時 47分に出品され03月31日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品(左): 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25*12*40cm

商品(左): 本体重量:3kg

商品(左): 原産国:韓国

商品(左): 特殊な用途:体重管理

商品(右): 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25*12.5*44cm

商品(右): 本体重量:3kg

商品(右): 原産国:フランス



ペット用品:猫:キャットフード:ドライ