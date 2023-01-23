『バッテリー パナソニック カオス トヨタ タンク DBA-M900A 平成28年11月〜令和2年9月 M-65【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 19時 38分に出品され05月12日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 バッテリー
メーカー パナソニック / Panasonic
シリーズ カオス / CAOS
品番 N-M65/A4
互換性バッテリーサイズ M-42 / M-55 / M-65
【参考取付車種】
代表メーカー スバル
代表車種名 シフォン
エンジン種類 ガソリンエンジン
排気量 660cc
代表車両型式 DBA-LA610F
エンジン型式 KF
代表適応年式 平成28年12月〜令和1年7月
仕様 4WD
環境対応車 アイドリングストップ車
その他 標準地仕様車
新車搭載バッテリー形式 M-42
※ご注意※
適合確認は必ずお願い申し上げます。
運送業者の関係上、
沖縄県には発送出来ません。
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落札価格8603円
358 入札履歴
終了
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