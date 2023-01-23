『2023年新モデル ミズノ 野球 軟式 キャッチャーミット ミット グローブ 捕手用 ウィルドライブ レッド ウィルドラ B-D型 中学生〜大人用 1AJCR27800【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 26分に出品され03月27日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,603円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジブンの意思で進め！力(POWER)のRED



軟式用WILL DRIVE RED 捕手用：B-D型



・力を伝える パワー

・しっかり感：張り感を実現する皮革

・Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。



型説明

B-D型：しっかりとボールが掴みやすい大きめサイズのポケット深めタイプ



素材

受球面・背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）



ポジション

捕手用



カラー

ブラック(09)

スプレンディッドオレンジ(52)



タイプ

右投げ用/右利き