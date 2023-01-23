『つげ櫛 男櫛4寸5分 国産さつまつげ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 10分に出品され03月31日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

つげ櫛 男櫛4寸5分 国産さつまつげ



【商品説明】

・国産のさつまつげを使用。

・椿油を染み込ませています。

・箱入り



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。