『リッチェル たためる3WAYペットケージ 520(52×42×40cm) ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 12時 08分に出品され05月09日 12時 08分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル たためる3WAYペットケージ 520(52×42×40cm) ブラウン



【商品説明】

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・?{??T?C?Y(??X???sX????):52?~42?~40cm

・?{??d??:2700g

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【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 3.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。