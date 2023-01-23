『ダイワ(DAIWA) 玉網(タモ) ランディングポール 2 磯玉網 45-50.【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 19時 20分に出品され03月17日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) 玉網(タモ) ランディングポール 2 磯玉網 45-50.



【商品説明】

・?J?[?{????L??:53%

・?S??:5.06m

・?d?????@:70.5cm

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・??a/???a:12.5/32.0mm

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【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 72.50 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。