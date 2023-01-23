『コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C10 使用可能温度10度 封筒型 2000027256【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 20分に出品され03月20日 08時 20分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C10 使用可能温度10度 封筒型 2000027256



【商品説明】

・サイズ:使用時/約168×190cm、分割時/約84×190cm、収納時/約直径30×42cm

・使用可能温度:5度以上

・快適温度:10度

・材質:表地・裏地/ポリエステル(起毛仕上)、中綿/ポリエステル

・重量:約3kg



【サイズ】

高さ : 30.40 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 3.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。