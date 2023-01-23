『ミズノ MIZUNO 【ミズノプロ】バットケース(10本入れ)野球 ベースボール 1FJT1003【取寄M】21ss(202103)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 53分に出品され03月21日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品コメント

バットを傷つけにくい中仕切り付きのバットケース

場所を取らない自立式

原産国；中国製

重量；約3300g

容量；10本入れ

発売シーズン；2021年春夏

バット7本周囲仕切り付き3本は中央部に収納

SPLIT-STRAP：肩ストラップのクッションを左右に分割し、より体への荷重を分散。肩の複雑な動きにフィットさせやすい設定。



サイズ L101×W24×H24cm



カラー 09：ブラック

14：ネイビー



素材 合成皮革（PVC）



備考 こちらは、取り寄せ商品になりますため、発送までに時間がかかる場合がございます。

また、在庫更新時のタイミングにより、在庫切れの場合もございます。

その際は、早急にメールにてご連絡させて頂きます。

※返品・交換はお断りしております。予めご了承ください。



バットを傷つけにくい中仕切り付きのバットケース場所を取らない自立式原産国；中国製重量；約3300g容量；10本入れ発売シーズン；2021年春夏バット7本周囲仕切り付き3本は中央部に収納SPLIT-STRAP：肩ストラップのクッションを左右に分割し、より体への荷重を分散。肩の複雑な動きにフィットさせやすい設定。サイズL101×W24×H24cmカラー09：ブラック14：ネイビー素材合成皮革（PVC）備考こちらは、取り寄せ商品になりますため、発送までに時間がかかる場合がございます。また、在庫更新時のタイミングにより、在庫切れの場合もございます。その際は、早急にメールにてご連絡させて頂きます。※返品・交換はお断りしております。予めご了承ください。 商品カテゴリ 野球専門店ツジイスポーツ バッグ・リュック スポーツ 野球 野球用バッグ、ケース バットケース

JANコード/ISBNコード 4550233952813

商品コード 1fjt1003