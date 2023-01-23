『山下工芸(Yamasita craft) アメ釉5号炊鍋 17.5×15×9cm 350cc 11452140【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 20時 56分に出品され04月20日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:175×150×90mm・350cc