『山下工芸(Yamasita craft) アメ釉5号炊鍋 17.5×15×9cm 350cc 11452140【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 20時 56分に出品され04月20日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:175×150×90mm・350cc
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伝統工芸品 タンブラーマニベール（中）
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浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 大（15cm ×18cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
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木曽工芸 木曽さわら 江戸型おひつ 1.5合用 ミニ杓文字付き ナチュラル
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enesco Disney Showcase クチュールデフォース ジャスミン スタイリッシュ 6008691
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山下工芸 正角盛皿 有田焼 市松角浅大鉢 23×23×4.5cm 1000cc 732004931
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雲南七子餅茶（プーアル茶、熟茶、2011年）5枚（約357ｇｘ5枚＝1，785ｇ）
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山下工芸 常滑焼 佳窯織部黒市松茶香炉 11.5×11.5×11.5cm 13045770
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寿工芸 レグラスフラット F-400
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シェドゥーブル 中国茶 鳳凰単叢 蜜蘭香 ホウオウタンソウ Feng Huang Dan Cong 100g
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山下工芸 (Yamasita craft) 赤壁10.0盛々丼 20-1-556
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シルクロード 健康レシピ モンゴル茶30個入り2袋、地中に10年包竹にて3年このお茶は13年物です。
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さんぴん茶 300 バラ 100ｇ 40袋 2ケース ジャスミン茶 沖縄伊藤園
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大観特級阿里山烏龍茶100ｇ缶
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落札価格8602円
581 入札履歴
終了
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