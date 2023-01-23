『タカショー(Takasho) ホームEX アップライト ソーラー 約W10.9×D10.9×H12.2cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 08時 28分に出品され03月23日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ:約幅10.9cm×奥行10.9cm×高さ32cm

材質:ガラス・金属(アルミニウム)・ABS樹脂

重量:約1.2kg

電池:ニッケル水素充電池 単3形 1.2V 1800mAh×3本

LED:3球

生産国:中国