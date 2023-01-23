『2022年モデル GLOBERIDE(グローブライド) ONOFF(オノフ) ラウンドバッグ メンズ レディース ユニセックス OA1422【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 52分に出品され03月24日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2022年モデル GLOBERIDE(グローブライド) ONOFF(オノフ) ラウンドバッグ メンズ レディース ユニセックス OA1422
【商品説明】
・サイズ:横25×マチ12×高さ23(?)
・ストラップの種類: ストラップなし
・原産国:中国
・留め具の種類: ジッパー
・素材:ナイロン
・表地: ナイロン
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 35.79 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8602円
285 入札履歴
終了
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