『2022年モデル GLOBERIDE(グローブライド) ONOFF(オノフ) ラウンドバッグ メンズ レディース ユニセックス OA1422【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 52分に出品され03月24日 12時 52分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022年モデル GLOBERIDE(グローブライド) ONOFF(オノフ) ラウンドバッグ メンズ レディース ユニセックス OA1422



【商品説明】

・サイズ:横25×マチ12×高さ23(?)

・ストラップの種類: ストラップなし

・原産国:中国

・留め具の種類: ジッパー

・素材:ナイロン

・表地: ナイロン

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 34.50 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。