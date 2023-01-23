『ジェックス GEX タイマーサーモ RTT-1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 36分に出品され04月30日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 温度・照明管理で自然な生体リズムを維持！！



保温・照明器具をコントロール

停電時も安心のバックアップ機能（約1時間保持）

異常を知らせる警報ランプ付き

誤作動を防ぐ優れた対ノイズ性



【分類】

爬虫類用品



【商品サイズ】

(本体)約幅7.8cm×奥行3.0×高さ15.3cm （電源コード）約1.3m （センサーコード）約1.5m

（サーモ機能コンセントコード）約0.2m、（タイマー機能コンセントコード）約0.2m



【材質】

ABS



【定格消費電力】

600W



【原産国または製造地】

日本





GEX / じぇっくす