『QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション ハーネス(胴輪) (イエロー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 23分に出品され03月23日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション ハーネス(胴輪) (イエロー)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。