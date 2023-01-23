『ゼロニューヨーク ボディバッグ アストリア メンズ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 37分に出品され03月12日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼロニューヨーク ボディバッグ アストリア メンズ ブラック



【商品説明】

・タテ32cmxヨコ19cmxマチ8cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:290g



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 27.40 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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