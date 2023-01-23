『（まとめ買い）ドギーマン 素材紀行 子牛の肉つき軟骨スライス 80g 犬用 ×9【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 15時 06分に出品され03月10日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（まとめ買い）ドギーマン 素材紀行 子牛の肉つき軟骨スライス 80g 犬用 ×9
【商品説明】
・【1日の目安給与量】超小型成犬(5kg以下)：1～8個、小型成犬(5～11kg)：8～16個、
・【エネルギー】340kcal/100g
・【給与方法】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
2個セット)ニュートロジャパン シュプレモ 超小型犬-小型犬用 シニア犬用 小粒 3kg
¥ 8601
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¥ 8600
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¥ 8600
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¥ 8600
イティ (iti) ドッグフード エアドライフード チキン・ディナー 200グラム × 3袋 + エチケット袋
¥ 8600
イティ (iti) ドッグフード エアドライフード ビーフ・ディナー 200グラム × 3袋 + SLS限定エチケット袋
¥ 8600
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¥ 8600
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¥ 8600
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¥ 8600
落札価格8602円
405 入札履歴
終了
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