『GD アイアングリップ EXT.P 90 (ピンチセット付き) 調節可能なハンドグリッパー (55~188ポンド)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 14分に出品され03月25日 21時 14分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 1 つのグリップストレングスナーで同じレベルの抵抗を持つことができるのに、なぜ高価なグリッパーを購入するのですか? さらに良いことに、75 %節約になり、より便利で使い心地の良い高品質の製品になります。 (抵抗の調整段階、55~188ポンド) 2つの圧縮スプリング設計により、金属スプリングを伸ばすことで抵抗を生み出す調節可能なグリッパーによる危険を排除しました。