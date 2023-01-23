『ヘアーケア REDECKER/レデッカー オリーブウッドのヘアーブラシ(猪毛)/オーバルLサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 00時 16分に出品され03月31日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

REDECKER/レデッカー オリーブウッドのヘアーブラシ(猪毛)/オーバルLサイズ

Redecker(レデッカー)



【商品説明】

・REDECKER社のヘアーブラシＬサイズです。ボディーはオリーブウッド、ブラシ毛は高価な猪毛の高級仕様です。

・サイズ：全長約21.5cm（ブラシ部分 11.5×6cm)，ブラシ毛約2cm

・ブラシ毛は中央部最大幅部分で9列に植毛されています。

・材質：ボディ:オリーブウッド/ブラシ毛:猪毛/販売価格は商品1つの価格です。

・猪毛は髪にツヤとまとまりを与えるだけでなく、静電気が発生し難く大切な髪を守ります。本当のへアケアの為に良いブラシを選んでください。※ハンガーのデザインは、予告なく変更になる場合がございます。



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。