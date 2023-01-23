『キャット タワー 木製 おしゃれ 据え置き 省スペース 爪とぎ 展望台 宇宙船ハンモック おもちゃ 麻紐 猫 ツリー ハウス 部屋 隠れ家【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 22時 33分に出品され04月03日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャット タワー 木製 おしゃれ 据え置き 省スペース 爪とぎ 展望台 宇宙船ハンモック おもちゃ 麻紐 猫 ツリー ハウス 部屋 隠れ家
【商品説明】
・ちょうどいい段取り：幅広い底座と10ヶ所でしっかりした支える支柱は、安定性がアップされ、猫ちゃんの快適な運動と安 全をしっかりと守ります。子猫ちゃんたちもシニア猫も、スムーズに頂上まで登れる！
・ストレス解消：爪とぎポールと爪とぎ台座が付いています、猫ちゃんは思う存分にバリバリ爪とぎできます！ストレス解消にぴったり～
・丸めなデザイン、安 全で安 心：普段から使う猫ちゃんや、不意に触れた飼い主さんが怪我をされにくいように～
・耐久性・安定性抜群：強度や耐久性に優れているので、大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくいで安定性抜群です。布などを使用しない自然素材なので、ネコの
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 15.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8601円
236 入札履歴
終了
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