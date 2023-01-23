『Hurtta レインコート 27サイズ レッド(仕入ID：500012)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 15時 52分に出品され04月26日 15時 52分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hurtta レインコート 27サイズ レッド(仕入ID：500012)
【商品説明】
・サイズ（27cm）：背面丈27cm、胸囲40-50cm、首回り36cm。背面丈を基準にお選びください。
・撥水・防水・防臭・通気性に優れた独自素材「Houndtex」を採用
・着脱簡単、袖なしデザインのレインコート
・軽量で扱いやすく毛がつきにくい
・首回りにドローコード、背中にベルトバックル、後ろ足付近にはズレ防止ストラップつき
【サイズ】
高さ : 2.29 cm
横幅 : 18.54 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8601円
726 入札履歴
終了
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