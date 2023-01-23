『Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 cattower 057B【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 08時 02分に出品され04月22日 08時 02分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mwpo キャットタワー 多機能 豪華な猫タワー おしゃれ 多頭飼い 人気 cattower 057B



【商品説明】

・?【Mwpoの自信作--宮】多頭猫の飼い主の為に設計した「宮」ソフトボア生地シリーズ！

・?【ネコちゃんと暮らそう】人生、猫(キャット)と共に楽しい日々～ 愛嬌のある顔をもつ、言う事を聞かない小悪魔的な愛玩動物である なんといっても猫は見た目が可愛い、見ていて癒される

・?【安定性抜群】大きな猫ちゃん達が遊んでも揺れにくい多頭飼いタイプです。それに、転倒防止用の帯が付いておりますので、必要のある時ネジで壁に固定することができます.

・?【素材・寸法】支柱-紙管、天然サイザル 張り材-布生地 板材-パーティクルボード 本体サイズ(幅*奥行*高さ):61×46×158cm 本体重量(約)：19kg

・?【豪華



【サイズ】

高さ : 31.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 18.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。