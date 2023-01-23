『XANAX(ザナックス) 野球 バックック トラスト 38L 高校野球 チーム 54×35×24CM BA-G900 ブラック×ホワイト 9【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 48分に出品され03月26日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
XANAX(ザナックス) 野球 バックック トラスト 38L 高校野球 チーム 54×35×24CM BA-G900 ブラック×ホワイト 9
【商品説明】
・容量:約38L
・素材:合成皮革×ポリエステル
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8601円
72 入札履歴
終了
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