『Harbinger(ハービンジャー) 正規品ファームフィット(TM) コントアー ベルト(7.5インチ) 223 L トレーニング用ベルト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 04時 41分に出品され04月03日 04時 41分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Harbinger(ハービンジャー) 正規品ファームフィット(TM) コントアー ベルト(7.5インチ) 223 L トレーニング用ベルト



【商品説明】

・サイズ:L 男女両用 84-94cm(33-37インチ)



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。