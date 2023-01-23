『3cs ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×90本 (3箱セット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 15時 01分に出品され04月21日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

3cs ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×90本 (3箱セット)



【商品説明】

・注意 配送時に缶が凹んでしまう場合がございます。 ご了承をお願い申し上げます。

・エネルギー ３５ｋcal（１００ｇあたり）

・原材料 牛乳、コーヒー、砂糖、香料、カゼインNa、乳化剤

・容量 １８５ｇ



【サイズ】

高さ : 26.70 cm

横幅 : 32.50 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 20.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。