『食塩無添加ハイクオリティナッツ ミックスナッツ ナッツ 無塩 国内生産 無添加 素焼き まとめ買い 200g×12袋入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 41分に出品され03月05日 04時 41分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

食塩無添加ハイクオリティナッツ ミックスナッツ ナッツ 無塩 国内生産 無添加 素焼き まとめ買い 200g×12袋入り



【商品説明】

・保存方法： 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。

・内容量：220g×12袋入り

・商品サイズ：235×160×25mm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。