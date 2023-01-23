『ホンゴ CR-350 ヘアブラシ 1個 (x 1)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 00時 29分に出品され03月15日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホンゴ CR-350 ヘアブラシ 1個 (x 1)



【商品説明】

・原産国 :製造国:日本

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :サイズ:長さ:225mm

・材質 :素材・材質:ハンドル:ローズウッド、ブラシ:最上級豚毛



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。