『Tact Bivvy緊急サバイバルSleepingバッグ???軽量、防水Bivy袋緊急ブランケットwith heatecho Thermal【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 06分に出品され03月23日 04時 06分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tact Bivvy緊急サバイバルSleepingバッグ???軽量、防水Bivy袋緊急ブランケットwith heatecho Thermal



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。