『タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.325 フルビュー レクサス LFA プラモデル 24325【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 21時 14分に出品され05月02日 21時 14分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タミヤ 1/24 スポーツカーシリーズ No.325 フルビュー レクサス LFA プラモデル 24325