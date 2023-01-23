『ファインアートヒンジカフバングルブレスレット レディース フリーサイズ 丈夫で光沢仕上げ 宝石なし。 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 16時 09分に出品され04月29日 16時 09分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名ファインアートヒンジカフバングルブレスレット レディース フリーサイズ 丈夫で光沢仕上げ， 宝石なし。RainCaper Fine Art Hinged Cuff Bangle Bracelet for Women | One size fits most， Durable Glossy Finish | Tiffany Field of Liliesブランド：RainCaper商品サイズ：高さ：2.7 cm横幅：8.6 cm奥行：8.7 cm重量：1554 g商品番号：M39色：Tiffany Field of Lilies素材：Metal
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落札価格8600円
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終了
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