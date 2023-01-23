『Action Toys MINI ACTION FIGURE 超電磁ロボ コン・バトラーV 全高約150mm 塗装済み 可動フィギュア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 35分に出品され03月23日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Action Toys MINI ACTION FIGURE 超電磁ロボ コン・バトラーV 全高約150mm 塗装済み 可動フィギュア
【商品説明】
・(C) 東映
・人気のロボット、ミニアクションフィギュアシリーズ登場!! 分離・合体可能!!各関節可動で決めポーズを楽しもう!!
・対象年齢 :15才以上
・高さ:約15cm
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8600円
423 入札履歴
終了
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