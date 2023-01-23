『産地限定 令和3年産福島県須賀川市泉田産コシヒカリ20kg(5kgx4)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 03時 11分に出品され04月14日 03時 11分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

産地限定 令和3年産福島県須賀川市泉田産コシヒカリ20kg(5kgx4)



【商品説明】

・内 容 量: 20kg(5kg×4本) 販売形態：白米（精米）

・原料玄米：福島県須賀川市泉田産コシヒカリ 1等

・年産：令和3年産 産地：福島県須賀川市/郡山市近郊



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。