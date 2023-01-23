『産地限定 令和3年産福島県須賀川市泉田産コシヒカリ20kg(5kgx4)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 03時 11分に出品され04月14日 03時 11分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
産地限定 令和3年産福島県須賀川市泉田産コシヒカリ20kg(5kgx4)
【商品説明】
・内 容 量: 20kg(5kg×4本) 販売形態：白米（精米）
・原料玄米：福島県須賀川市泉田産コシヒカリ 1等
・年産：令和3年産 産地：福島県須賀川市/郡山市近郊
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
大塚食品 マイサイズ マンナンごはん 72個 （24個×3ケース）
¥ 8598
≪送料無料≫ 新米 令和5年度産 龍の瞳 岐阜県産 100％ 5kg×2 １０キロ (りゅうのひとみ) いのちの壱/米/お米
¥ 8596
セール 【白米】国産 金俵 30kg(5kg×6袋) 国産 ブレンド米 お米 白米 米 ヘルシー＆スマイル
¥ 8596
落札価格8600円
889 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！