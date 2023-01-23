『サボン デッドシー マスク_125mL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 37分に出品され03月19日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報



サイズ



高さ : 6.40 cm



横幅 : 8.70 cm



奥行 : 8.80 cm



重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード：X08BY9QC37

・死海の泥が素肌の美しさを高める集中美容マスク

・繊細でのびやかなテクスチャーが肌の凹凸のひとつひとつを包み込むように馴染み、汚れを吸着しながらキメを美しく整えます。

使用方法 ティースプーン1杯の量を手に取り、洗顔後の濡れた肌に適量をのばし、目の周りを除く顔全体に塗布し、 約5分程度置いてから洗い流します。 週1～2回の使用がおすすめです。 インバスでお使いください。

