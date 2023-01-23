『B-plus ホットアンドビューディアイPro イオン導入 コードレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 07時 39分に出品され04月04日 07時 39分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
B-plus ホットアンドビューディアイPro イオン導入 コードレス
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8600円
903 入札履歴
終了
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