『Mud Pie マッドパイ ポンポン付き シェルパ生地 プレイマット グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 25分に出品され03月05日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mud Pie マッドパイ ポンポン付き シェルパ生地 プレイマット グレー



【商品説明】

・お昼寝アートに最適なポンポン付き円形マット

・ほどよい厚みのプレイマットはふんわりとした乗り心地

・キュートな丸いポンポンで縁取られ、上から見るとお花や太陽を連想するデザイン

・ブランドタグ付きのリボンでまとめられているので、ご懐妊・ご出産祝いのギフトに最適

・思わず頬ずりしたくなるふんわりなめらかなシェルパ生地



【サイズ】

高さ : 30.48 cm

横幅 : 30.48 cm

奥行 : 44.45 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。