『GONGE 遊具 バランス感覚 リバーストーンズ TYGN2120【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 24分に出品され03月16日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GONGE 遊具 バランス感覚 リバーストーンズ TYGN2120



【商品説明】

・主な製造国 :中国

・対象年齢 :2才以上



【サイズ】

高さ : 11.94 cm

横幅 : 38.10 cm

奥行 : 41.15 cm

重量 : 2.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。