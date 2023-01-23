『SCIENCE FLOURESCENT MINERALS 短波紫外線（S.Ｗ.） 蛍光鉱物標本10種セット 箱入り（紙製）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 13時 43分に出品され03月28日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SCIENCE FLOURESCENT MINERALS 短波紫外線（S.Ｗ.） 蛍光鉱物標本10種セット 箱入り（紙製）



【商品説明】

・※材料入手の都合により内容、産地が変更となることがあります。

・フタの裏には、鉱物名と産地、また別紙にて蛍光鉱物について簡単な説明がついています

・箱入り（紙製） 箱サイズ 205×88×Ｈ35mm

・紫外線【短波】をあてると、蛍光する鉱物10点セット （別紙解説付き）



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。