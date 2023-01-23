『ikko（アイコー） OH2 IEM カナル型 イヤホン - ダイナミック 3.5mmプラグ MMCX着脱式 有線ケーブル (グレー)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 19時 37分に出品され03月09日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ikko（アイコー） OH2 IEM カナル型 イヤホン - ダイナミック 3.5mmプラグ MMCX着脱式 有線ケーブル (グレー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 19.90 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8600円
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終了
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