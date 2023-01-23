『ラーニング リソーシズ(Learning Resources) 壁掛け アルファベット ポケットチャート LER2246【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 12時 56分に出品され04月09日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,599円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニング リソーシズ(Learning Resources) 壁掛け アルファベット ポケットチャート LER2246



【商品説明】

・本体サイズ : 約 71 cm x 約 86 cm



【サイズ】

高さ : 2.29 cm

横幅 : 32.51 cm

奥行 : 37.21 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。