『ストリベクチン ストリベクチン - TL タイトニング&リフト ペプタイト タイトニング&ブライトニング フェイスセラム 50ml【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 04時 44分に出品され04月27日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,599円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 StriVectin/ストリベクチン

StriVectin - TL Tighten & Lift Peptight Tightening & Brightening Face Serum

ストリベクチン - TL タイトニング&リフト ペプタイト タイトニング&ブライトニング フェイスセラム

容量：50ml/1.7oz



※女性へのプレゼントにも。

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高性能、デュアルアクションフェイシャルセラム 2つのユニークなタイプのペプチド、独自のNIA-114?と強力な植物抽出物を搭載しています 肌の垂れ下がった外観を改善しながら、目に見えて持ち上げるのに役立ちます ビタミンCが豊富なオーストラリアのカカドゥ梅抽出物が肌の色合いと輝きを高めるために含まれてい