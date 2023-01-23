『種 1kg PVP 赤花そば 高嶺ルビーNeo 酪農 畜産 緑肥 牧草 タキイ種苗 米S 代引不可 (海外持出禁止 登録品種名: 高嶺ルビー2011 農林水産省品種登録:第22653号)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 21時 49分に出品され04月07日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,599円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 赤花そば、高嶺ルビーNeo

赤色が濃くなった赤花そば！



特性・特徴

開花期は在来の白花そばに比べてやや遅い。

開花期に10〜 15 の低温にあうと、より美しい赤色になる。

土地を選ばず、やせ地や酸性土壌、乾燥地でもよく生育する。



※時期によって1ヶ月以上お待ちいただく場合がございますのでご了承ください。