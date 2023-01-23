『KIKI2（キキ2） 角ポシェット (ゴールド)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 00時 49分に出品され05月03日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,599円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KIKI2（キキ2） 角ポシェット (ゴールド)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ KIKI2（キキ2）

角ポシェット

(ゴールド)