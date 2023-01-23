『KIKI2（キキ2） 角ポシェット (ゴールド)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 00時 49分に出品され05月03日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,599円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KIKI2（キキ2） 角ポシェット (ゴールド)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8599円
366 入札履歴
終了
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