『カンタベリー プラクティスジャケット PRACTICE JACKET メンズ 19 日本 M (日本サイズM相当)【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 22時 31分に出品され04月18日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,599円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンタベリー プラクティスジャケット PRACTICE JACKET メンズ 19 日本 M (日本サイズM相当)
【商品説明】
・SIZE:L 肩幅:48cm 袖丈:63cm 身幅:59.5cm 着丈:73cm
・SIZE:M 肩幅:46.5cm 袖丈:62cm 身幅:57cm 着丈:70.5cm
・メイン素材: Cotton
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8599円
392 入札履歴
終了
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