『プラチナ スーパー キュービックジルコニア 両耳用 4mm ラウンド スワロフスキー社6本爪 スタッド ピアス 4月 誕生石 ハート & ア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 20時 03分に出品され03月21日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラチナ スーパー キュービックジルコニア 両耳用 4mm ラウンド スワロフスキー社6本爪 スタッド ピアス 4月 誕生石 ハート & ア



【商品説明】

・サイズ 約4.2 x 4.2mmポスト 太さ約0.65mm 長さ約9.5mm 重さ約0.4g(左右ペアでの重さ)

・ピアスのポストへの刻印をご希望の場合は、別途【ピアスのポストにレーザー刻印】サービスを同時購入してください。同時購入がない場合は、刻印せずにお送りさせていただきます。

・石種類 スーパーキュービック 4mm スワロフスキー社製

・納期 即納 この商品はポスト投函型配送（発送後平均1-3日程度でご自宅の郵便受けに投函）

・素材 Pt900 プラチナ



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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