『ベビードラゴンのラウディ 17【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 09時 10分に出品され04月26日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベビードラゴンのラウディ 17
【商品説明】
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 23.70 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8598円
290 入札履歴
終了
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