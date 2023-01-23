『ベビードラゴンのラウディ 17【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 09時 10分に出品され04月26日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベビードラゴンのラウディ 17



【商品説明】

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 23.70 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。