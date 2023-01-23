『ゾイックN ショート シャンプー 業務用（4000ｍｌ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 23時 34分に出品され03月08日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゾイックN ショート シャンプー 業務用（4000ｍｌ）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.10 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 4.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。