『自然流 スーパーグレード 2L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 50分に出品され03月11日 19時 50分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

自然流 スーパーグレード 2L



【商品説明】



説明 商品の説明 デリケートな子犬・子猫のために「やさしさ」を追求したシャンプーです。 天然の漢方・ハーブ・植物エキスのみを使用しているので安心。子犬・子猫がゆったりリラックスできるミルキーな香りでシャンプーを楽しい時間にします。※濃縮タイプ3~15倍希釈 原材料・成分 朝鮮人参、霊芝、紅花、椿、ザクロ、アケビ、ヨモギ、桃葉、枇杷・枇杷葉、緑茶、アロエ、ヘチマ、ハトムギプロテイン、ウーロン茶、ハブ茶、ヨクイニン、米糠、オリーブ、ラベンダー、カモミール、ローマカミツレ、ユーカリ、コンブ、ヒジキ、ノリ、ワカメ、ゴボウ、ヤドリギ、紫根、メリッサ、オノニス、甘草、ビロードアオイ、クララ、アンズ、竹、ローズマリー、タチジャコウソウ、オドリコソウ、ハマメリス、大豆、小豆、舞茸、椎茸、柚子、紫蘇、桜、胡桃、胡麻、胡瓜、ノニ果汁、ライチ果汁



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 24.10 cm

重量 : 2.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商