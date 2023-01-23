『OLIGHT(オーライト) Obulb Plus ナイトライト 磁気式充電 調色調光 無段階調光 300ルーメン 常夜灯 トップタッチスイッ【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 14時 10分に出品され04月10日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OLIGHT(オーライト) Obulb Plus ナイトライト 磁気式充電 調色調光 無段階調光 300ルーメン 常夜灯 トップタッチスイッ



【商品説明】

・【スマホで操作&7種の点灯モード】Bluetooth経由でスマホアプリでコントロールができ、多彩な点灯モードを自由に展示させます。スイッチ、明るさ、色、モード、タイマーなどのグループ制御の機能もサポートできます。Obulb plusは最大300ルーメンの明るさで作動し、豊富なカラーと7つのモードがあります。クリックすると、白い光モードと6つのマルチカラーモードという7つの点灯モード自由に切り替わり、自由に変更して様々なシーンをカスタマイズできます。

・【タッチ式&誤作動防止】ドーム型のデザインが特徴的で、頭をはたくでスイッチをオンにしたり、モードを調整したりできます。暗闇でスイッチを探す必要なし簡単



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。