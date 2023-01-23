『VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 10時 04分に出品され03月28日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,598円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VILOCY （ビロシー） リュック 完全防水 25L 45L 大容量 ロールトップ バックパック リュックサック ドライバッグ アウトドア



【商品説明】

・サイズ：(25L)縦：45cm～62cm/横：45cm/マチ：20cm/重さ1.26kg；(45L)縦：58cm～74cm/横：45cm/マチ：20cm/重さ1.5kg.

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: PVCターポリン

・大容量：本体は仕切りのない構造なので、大きな物でも楽々収納。容量を無駄なく使うことが可能になっている。

・完全防水：防水性の高さとスタイリッシュな質感で500D PVC(ポリ塩化ビニル)を使ったリュック。前のファスナーには止水ファスナーを採用。 水だけでなく汚れにも強い丈夫な素材なので、タフに使える。 雨が多い時期に適した仕様である



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 43.40 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。