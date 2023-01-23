『ルートート マザーズバッグ SN マミールー ミアレ BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 46分に出品され03月29日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルートート マザーズバッグ SN マミールー ミアレ BLACK



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ35cmxヨコ(上部44cmx底部33cm)xマチ17cm

・ポケットの数:9(外側7/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可

・留め具の種類: マグネット

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.83 cm

横幅 : 38.35 cm

奥行 : 41.66 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。