『ルートート マザーズバッグ SN マミールー ミアレ BLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 46分に出品され03月29日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルートート マザーズバッグ SN マミールー ミアレ BLACK
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ35cmxヨコ(上部44cmx底部33cm)xマチ17cm
・ポケットの数:9(外側7/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可
・留め具の種類: マグネット
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.83 cm
横幅 : 38.35 cm
奥行 : 41.66 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8597円
681 入札履歴
終了
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