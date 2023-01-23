『ペットマット 防水 滑り防止 ロング型 60x240cm 厚み2mm 暑さ対策 接触冷感 ひんやり 床に吸着 ズレない 滑らない 犬用 マッ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 09時 58分に出品され05月15日 09時 58分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットマット 防水 滑り防止 ロング型 60x240cm 厚み2mm 暑さ対策 接触冷感 ひんやり 床に吸着 ズレない 滑らない 犬用 マッ



【商品説明】

・サイズ：60cm×240cm×厚さ約2mm（圧縮加工）

・原産地：日本

・掃除機をかけても吸いあがらないでお掃除ラクラク

・材質：ポリエステル，アクリル樹脂

・表面防水加工で粗相も拭き取り楽々



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。