『ペットマット 防水 滑り防止 ロング型 60x240cm 厚み2mm 暑さ対策 接触冷感 ひんやり 床に吸着 ズレない 滑らない 犬用 マッ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 09時 58分に出品され05月15日 09時 58分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットマット 防水 滑り防止 ロング型 60x240cm 厚み2mm 暑さ対策 接触冷感 ひんやり 床に吸着 ズレない 滑らない 犬用 マッ
【商品説明】
・サイズ：60cm×240cm×厚さ約2mm（圧縮加工）
・原産地：日本
・掃除機をかけても吸いあがらないでお掃除ラクラク
・材質：ポリエステル，アクリル樹脂
・表面防水加工で粗相も拭き取り楽々
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8597円
84 入札履歴
終了
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