『レーナードスキナード Lynyrd Skynyrd - Pronounced Leh-Nerd skin-Nerd - Limited Colored Vinyl LP レコード 輸入盤【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 00時 08分に出品され04月16日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Pronounced Leh-Nerd skin-Nerd - Limited Colored Vinyl

アーティスト: Lynyrd Skynyrd

アーティスト(日本語): レーナードスキナード

現地発売日: 2023/10/20

レーベル: Universal Import



その他スペック:

Limited Edition (限定版)/カラーヴァイナル仕様/輸入:オランダ