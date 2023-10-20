『レーナードスキナード Lynyrd Skynyrd - Pronounced Leh-Nerd skin-Nerd - Limited Colored Vinyl LP レコード 輸入盤【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 00時 08分に出品され04月16日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,597円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Pronounced Leh-Nerd skin-Nerd - Limited Colored Vinyl
アーティスト: Lynyrd Skynyrd
アーティスト(日本語): レーナードスキナード
現地発売日: 2023/10/20
レーベル: Universal Import
その他スペック:
Limited Edition (限定版)/カラーヴァイナル仕様/輸入:オランダ
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落札価格8597円
574 入札履歴
終了
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